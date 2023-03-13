Эксклюзив 13 марта 2023, 22:38 Пожар в гаражах потушили на северо-востоке Москвы МЧС: открытое горение в гаражах на улице Плещеево в Москве ликвидировали

Читать 360tv в

Открытый огонь в гараж ликвидировали в Северо-Восточном административном округе Москвы. В результате пострадали четыре легковых автомобиля, рассказал «360» источник в экстренных службах города.

Пожар произошел в пяти гаражах на улице Плещеево. По данным пресс-службы столичного главка МЧС, площадь возгорания составила 50 метров. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в 21:23.

Реклама

Информации о пострадавших среди местных жителей не поступало. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

Реклама