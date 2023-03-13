Эксклюзив 13 марта 2023, 21:56 Пожар вспыхнул в гаражах на северо-востоке Москвы

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Пожар охватил гаражи в Северо-Восточном административном округе Москвы. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, пожарные ликвидировали открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.

Огонь вспыхнул в гаражах на улице Плещеево. На месте происшествия работают пожарные.

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Площадь возгорания составляет 50 метров. Пожарные ликвидировали открытое горение в 21:23, сообщили в пресс-службе.

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Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания предстоит выяснить специалистам.