Пожар в доме престарелых в Москве: в больницу увезли 16 человек, 4 погибли

Пожар произошел вечером 8 апреля в частном доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице. Он начался на минус первом и первом этажах здания. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг опасности. В тот момент там находились 53 человека: 48 постояльцев и пять сотрудников. Жертвами ЧП стали четыре человека. Один из них был работником дома престарелых.

После пожара остальных постояльцев разместили в другом корпусе пансионата, позже 28 человек отправили в социально-реабилитационный центр департамента соцзащиты Москвы. ТАСС уточнил, что в «Третьем возрасте» в числе прочих жили маломобильные пенсионеры.

Причиной случившегося мог стать хлопок в котельной, которая работает на дизельном топливе. Другая версия — возгорание электрокабеля. Открыто уголовное дело.