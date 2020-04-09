Число погибших при пожаре в доме престарелых увеличилось до 4

Число погибших при пожаре в доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы. Двое скончались на месте, еще двое умерли в больнице.

Заместитель мэра Петр Бирюков, который прибыл на место происшествия, уточнил, что постояльцев пансионата переведут в другие дома престарелых, места уже подобраны. Он также рассказал, что по предварительным данным, произошел «хлопок» в котельной здания. Известно, что один из погибшых был сотрудником пансионата.

50 человек спасли. Площадь пожара составила 300 квадратных метро, уточнили в МЧС по столице.