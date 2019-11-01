Пожар в доме на Большой Сухаревской локализовали

Сотрудники МЧС спасли 26 человек из горящего дома на Большой Сухаревской улице в Москве. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным на 16:58 огонь в здании локализовали. Троим спасенным понадобилась медицинская помощь. Площадь распространения пламени устанавливается.

Пожар произошел в квартире на втором этаже дома номер 16/18, строение 2, на Большой Сухаревской улице в Москве. Как сообщил «360» осведомленный источник, хозяин квартиры находился в состоянии опьянения.

Возникшее пламя перекинулось в шахту лифта, которая в итоге обрушилась. На место для тушения огня прибыли не менее 10 пожарных расчетов.

«360» ведет онлайн-трансляцию основных событий происшествия.