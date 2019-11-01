100-летний дом горит в центре Москвы: обрушилась шахта, огонь распространяется. Онлайн-трансляция

Крупный пожар разгорелся в жилом доме в центре Москвы. В здании могут быть заблокированы люди. К месту стянуты не менее 10 пожарных расчетов. «360» ведет онлайн-трансляцию.

17:01 Пожар локализовали. Об этом «360» сообщил источник.

17:00 Хозяин квартиры, где начался пожар, был пьян — источник «360».

16:57 Источник сообщил «360», что в результате пожара пострадали три человека. Их сейчас везут в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Всего спасены 26 человек.

16:55

16:46 Огонь по деревянным перекрытиям построенного в 1915 году дома распространяется на верхние этажи. Об этом сообщило РИА «Новости».

16:43 Еще двух человек вывели из дома, сообщил источник «360».

16:40 «Занят правый ряд на внутренней стороне Садового, движение по дублеру и Ананьевскому переулку перекрыто. Будьте осторожны и пользуйтесь по возможности объездными путями — движения затруднено», — сообщил ЦОДД.

16:38

16:36 «В результате пожара пострадали пять человек. Сейчас их осматривают медики скорой помощи», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

16:32 По данным сервиса «Яндекс.Карты», возле горящего дома пробка в семь баллов.

Источник фото: «Яндекс.Карты»

16:30 По данным ТАСС, к месту ЧП направили дополнительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона. Также туда следуют около 10 машин скорой помощи и наряды ГИБДД для регулировки движения. Представители Мосэнерго, Мосгаза и других городских служб выехали на пожар для того, чтобы отключить коммуникации.

16:28 «Огонь частично ушел в лифтовую шахту.Спасены 23 человека. Площадь пожара выясняется Погибших нет», — сообщили «360» в МЧС.

16:26 Видеозапись пожара с камеры наружного наблюдения.

16:21 «Там все сейчас практически уже потушили. Идет только дым», — рассказала «360» очевидица пожара Евгения. Она живет в доме напротив и увидела пожар из своего окна.

16:18 По данным источника «360», из здания спасены 23 человека.

16:11 В здании обрушилась лифтовая шахта, утверждает источник «360».

16:10 «Есть выезд на Большую Сухаревскую площадь, дом 16/18, строение 2. Горит квартира на втором этаже. Подразделения на месте работают. Шестиэтажный жилой дом», — отметили в пресс-службе столичного управления МЧС.

16:06 На место выехали 10 пожарных расчетов. Густой дым идет со второго и третьего этажей здания.

16:04 Квартира загорелась по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2. Хозяина квартиры спасли, сообщил источник «360» в экстренных службах.