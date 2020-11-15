Пожар в доме Красноармейска потушили. Повреждена одна квартира

Открытый огонь в двухэтажном доме в городском округе Красноармейск потушили. Сейчас сотрудники МЧС ведут проливку и разбирают поврежденные конструкции. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Как сообщили «360» в администрации городского округа, огонь распространился на нежилые квартиры. Эту часть дома уже расселили.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области, полковник Вадим Андямов рассказал «360», что пожарные смогли отстоять все жилые помещения за исключением одной квартиры.

«Эвакуировали 82 жителей. Их разместили в пункте временного размещения. С ними работают наши психологи. Сложность пожара осложнялась старой постройкой здания и большим пустотами в перекрытиях», — заявил он.

Чердак и кровля загорелись в двухэтажном жилом кирпичном доме в Городском округе Красноармейск вечером в субботу, 14 ноября. Прибывшие на место спасатели зафиксировали, что огонь распространился на площади в 600 квадратных метров. Буквально через час пожар увеличился в два раза. После локализации специалисты справились с огнем и начали проливку помещений и разбор сгоревших конструкций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил первому заместителю председателя правительства Московской области Ольге Забраловой и главе городского округа Александру Федорову организовать место для размещения жильцов пострадавших квартир. Он подчеркнул, что нужно оказать жителям посильную помощь, а потом заняться дальнейшим расселением дома.