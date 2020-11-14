Губернатор Воробьев поручил помочь жителям горящего дома в Красноармейске

Жителям горящего в Красноармейске дома, чьи квартиры пострадают, предоставят временное жилье. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Распоряжение главы региона получили первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова и глава городского округа Александр Федоров.

Андрей Воробьев заявил, что нужно оказать посильную помощь жильцам пострадавшего дома. Главное сейчас найти для них временное размещение и заняться расселением дома.

Пожар охватил двухэтажный кирпичный дом в Заречном тупике городского округа Красноармейск вечером в субботу, 14 ноября.

По последним данным, огонь распространился уже на 1,3 тысячи квадратных метров. Спасатели вывели на улицу 80 человек, в том числе 18 детей.

Возгорание началось вечером 14 ноября на чердаке и крыше. Пожарные предупредили об угрозе распространения огня по всему строению. По предварительным данным, никто не пострадал.



Тушением огня занимаются 79 человек и 22 единицы техники. В том числе от МЧС 11 единиц техники и 36 человек.