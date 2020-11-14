Пожар в доме Красноармейска локализовали

Сотрудники МЧС остановили распространение пожара в двухэтажном доме в Красноармейске на площади в 1300 квадратных метров. В данный момент идет проливка и разбор конструкций здания.

Пожар начался на чердаке и кровле жилого дома. Когда пожарные прибыли на место, то огонь распространился уже на 600 квадратных метров. Через час, это площадь увеличилась практически в два раза.

Пресс-служба МЧС поделилась видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что пожарные тушат огонь сверху, стоя на выдвижной лестнице. Пламя захватило практически целое крыло дома. За окнами видны всполохи. Языки огня поднимаются над крышей здания.

. Спасатели вывели на улицу 80 человек, в том числе 18 детей. Тушением огня занимаются 79 человек и 22 единицы техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил найти временное жилье для граждан, чьи квартиры пострадают. Такое распоряжение получили от главы региона первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова и глава городского округа Александр Федоров.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас нужно оказать посильную помощь жильцам. Но прежде всего найти для них временное убежище, а потом заняться расселением.

Андрей Воробьев заявил, что нужно оказать посильную помощь жильцам пострадавшего дома. Главное сейчас найти для них временное размещение и заняться расселением дома.

Жителям горящего в Красноармейске дома, чьи квартиры пострадают, предоставят временное жилье. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.