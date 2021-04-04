Пожар в ангарах с макулатурой локализовали в Нижнем Новгороде. Видео

Пожарным удалось локализовать возгорание в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 23:57 (по московскому времени) пожар локализован на площади четырех тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлекается 65 человек и 21 единица техники. Погибших и пострадавших нет», — написала пресс-служба в Telegram-канале.

Пожарные опубликовали видео тушения огня. На кадрах видны горящие ангары и сами пожарные, поливающие пламя водой из пожарного рукава.

Ранее сообщалось, что ангары с макулатурой вспыхнули в Автозаводском районе на улице Монастырка. Прибывшие пожарные присвоили возгоранию второй ранг сложности. Изначально огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров площади помещений.

Тушить огонь изначально отправили 34 человека и 10 единиц техники. Теперь все обстоятельства и причины пожара в Нижнем Новгороде предстоит выяснить специалистам.