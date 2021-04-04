Ангары с макулатурой загорелись в Нижнем Новгороде. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров площади. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Монастырка, дом 20. Происходит горение ангаров с макулатурой. По предварительной информации площадь пожара 3500 квадратных метров», — написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области уточнили, что пожару присвоили второй ранг сложности. Согласно предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. На место отправили 34 человека и 10 единиц техники.

Сейчас на территории ангаров продолжают работать пожарные. Все обстоятельства и причины пожара предстоит выяснить специалистам.