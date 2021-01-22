Пожар у цветочного рынка в Краснодаре потушили

Пожарные справились с огнем, который охватил супермаркет рядом с цветочным рынком в Краснодаре. Возгорание ликвидировали спустя полтора часа. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Информация о пожаре напротив дома по улице Владислава Посадского поступила в 20:26, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огнем охвачен супермаркет на площади 150 квадратных метров.

«Из здания эвакуировано порядка 100 человек. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», — уточнил начальник пресс-службы регионального ведомства Никита Гавриляк. Еще двоих пострадавших увезли в краевую клиническую больницу Краснодара.

Локализовать пожар удалось в 21:21, а в 21:56 — возгорание полностью ликвидировали.

Здание супермаркета загорелось после взрыва: огонь быстро распространился по стене и крыше. Очевидцы предположили, что все произошло из-за взорвавшегося газового баллона. На месте работали три звена газодымозащитной службы.