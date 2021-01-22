Взрыв случился у цветочного рынка в Краснодаре. Видео

Здание загорелось у цветочного рынка в Краснодаре после взрыва. Момент детонации попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что взрывом разнесло часть здания после чего огонь начал быстро распространяться по стене и крыше. По словам очевидцев, причиной взрыва и последующего пожара мог стать газовый баллон. Особую опасность представляют машины, которые стоят около горящего здания. После взрывы не повторяются.

Прибывшие на место пожарные организовали оперативный штаб и быстро остановили распространение пламени.

Как сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС, загорелся супермаркет. Площадь распространения огня составила 150 квадратных метров.

Из здания эвакуировали порядка 100 человек. На месте работают три звена газодымозащитной службы.

В результате пожара погиб один человек. Двое госпитализированы в краевую клиническую больницу. Пламя локализовали в 21:21.