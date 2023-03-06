Эксклюзив 06 марта 2023, 13:53 Пожар случился в квартире в ЖК «Михайловский парк» Видео «360»: в квартире в ЖК «Михайловский парк» случился пожар на площади 10 кв. м.

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Днем 6 марта на юго-востоке Москвы случился пожар. Загорелась трехкомнатная квартира на 23-м этаже в ЖК «Михайловский парк». Пожарные справились с огнем, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, сообщил источник «360».

Из окна горевшей квартиры валил густой дым. По информации собеседника «360», в соседних помещениях находились дети. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Они смогли потушить огонь.

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«Ликвидировали в 13:13, на момент ликвидации сведений о пострадавших не поступало, площадь [пожара] устанавливается. Предварительно, [пострадавших] нет», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

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По информации источника, пламя охватило 10 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал, огонь повредил мебель и личные вещи жильцов.

Утром 6 марта пожар случился в трехкомнатной квартире на Чертановской улице в Москве. Еще до приезда спасателей двое жильцов самостоятельно покинули помещение, одному понадобилась помощь. Его госпитализировали, по предварительной информации, он мог отравиться продуктами горения.