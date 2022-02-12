Пожар с крыши дома в Орехово-Зуеве перекинулся на квартиры. Видео

В Орехово-Зуеве огнеборцы пока не могут потушить пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Ленина, 34, который перекинулся с крыши на этажи. В распоряжении «360» появилось новое видео с полыхающим домом.

На кадрах видно, что пламя охватило уже несколько квартир на четвертом этаже. На месте работают восемь пожарных расчетов, потушить пожар пока не получается. В окнах видно янтарное пламя. Столб дыма заметен издалека и поднимается высоко в небо.

В администрации сообщили «360», что из дома эвакуировали 37 человек, в том числе пять детей. По предварительным данным, пострадавших нет. Жильцов разместят во временном пункте в школе №16.

Сообщение о пожаре поступило экстренным службам еще в 16:11. Сначала пожар был похож скорее на задымление. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, примерно через час она увеличилась до 900 квадратов. Тушение осложняли деревянные перекрытия кровли. К тушению привлекли 67 человек и 24 единицы техники.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту возгорания. Надзорное ведомство займется выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего. Дадут оценку и соблюдению прав жильцов этого дома. На место выехал городской прокурор Владимир Бусыгин.