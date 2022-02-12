Крыша жилого дома загорелась в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве загорелась крыша четырехэтажного жилого многоквартирного дома. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом «360» сообщили в подмосковном главке МЧС.

Сообщение о пожаре поступило экстренным службам в 16:11. Загорелась кровля на улице Ленина, дом 34. Это четырехэтажный дом, в нем два подъезда.

Подразделения МЧС прибыли на место. Сейчас пытаются справиться с огнем.

К тушению привлекли 67 человек и 24 единицы техники.

На фотографиях с места можно заметить, что всю территорию у дома заволокло серым дымом. Огнеборцы вытянули пожарную лестницу.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в Москве на автомобильной стоянке обрушился металлический каркас, под которым расплющило 25 машин. Это произошло на Прокатной улице. «360» публиковал видео с места. По предварительным данным, аварию спровоцировала неосторожность тракториста, который расчищал снег около «Мосводоканала» и зацепил конструкцию ковшом. Он задел бетонный забор, и навес по цепной реакции обрушился на стоящие под ним авто.

Накануне в Подмосковье двое рабочих погибли при обрушении бетонного забора на стройке.