Эксклюзив 20 декабря 2023, 13:05 Пожар произошел в ЖК «Кленовые аллеи» в Москве Квартира загорелась в ЖК «Кленовые аллеи» в Новой Москве

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В столичном ЖК «Кленовые аллеи» произошел серьезный пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже. Об этом сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло днем 20 декабря в здании по адресу Чароитовая улица, 1к2. Сотрудников экстренных служб вызвали бдительные соседи.

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Прибывшим на место пожарным пришлось тушить жилье с улицы, поскольку в квартире никого не было. Очевидцы засняли клубы черного дыма, вырывающиеся из окон.

«Возгорание было полностью ликвидировано в 11:45», — сообщили в МЧС.

Никто не пострадал. Хозяйка квартиры сообщила, что находится не в Москве, а ее сестра, узнав о пожаре, направилась домой из центра города.

Еще один крупный пожар произошел в частном доме в Одинцовском округе накануне. Открытое горение удалось локализовать на площади 60 квадратных метров.