Эксклюзив 19 декабря 2023, 18:10 Крупный пожар произошел в частном доме в Одинцовском округе МЧС: частный дом загорелся в селе Лайково в Подмосковье

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Днем 19 декабря в селе Лайково Одинцовского городского округа загорелся частный дом. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к тушению огня. Об этом сообщили в МЧС Московской области

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в доме №51. К 15:20 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.

Источник «360» уточнил, что возгорание произошло в частном секторе возле ЖК «Гусарская баллада». На видео, снятом с места ЧП, полыхал огонь, а клубы черного дыма поднимались в небо.

Накануне в Мытищах в одной из квартир ЖК «Новое Медведково» при пожаре погибли мать и ребенок. Причиной возгорания стала аварийная электропроводка.