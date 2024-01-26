Эксклюзив 26 января 2024, 06:48 Пожар произошел в высотке на Котельнической набережной в Москве Источник «360»: при пожаре в доме на Котельнической набережной погиб человек РИА «Новости»

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Ночью 26 января в доме на Котельнической набережной в Москве произошел пожар. Из квартиры вынесли одного пострадавшего. Врачам не удалось его реанимировать, сообщил источник «360».

Вызов в высотку на Котельнической набережной, 1/15 корпус Б поступил в 02:26. В первом подъезде произошло плотное задымление. Очаг возгорания обнаружили в коридоре однокомнатной квартиры между первым и вторым этажами, его площадь составила пять квадратных метров.

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Открытый огонь ликвидировали, к 03:14 возгорание полностью потушили. В квартире нашли одного пострадавшего и передали медикам скорой помощи. Спасти его не удалось.

Во время другого пожара в центре Москвы в Протопоповском переулке погиб 60-летний сын народного артиста России, диктора Виктора Балашова. Мужчина умер в машине скорой помощи после отравления угарным газом.