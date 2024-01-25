Происшествия 25 января 2024, 16:29 Сын народного артиста России погиб в центре Москвы ИА Regnum: в Москве в пожаре погиб сын народного артиста России Виктора Балашова РИА «Новости»

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Сын народного артиста России и легендарного диктора Виктора Балашова погиб во время пожара в центре Москвы. Он отравился угарным газом, сообщило ИА Regnum.

По данным издания, МЧС получили сигнал о возгорании квартиры в жилом доме, расположенном в Протопоповском переулке, 23 января.

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Пожарные прибыли по адресу и потушили пламя на площади в 10 квадратных метров на 14-м этаже. Затем они увидели в квартире мужчину без сознания и передали его медикам. Однако спасти пострадавшего не удалось, он умер в автомобиле скорой помощи от отравления продуктами горения. О причинах пожара пока ничего не известно.

Погибшим оказался 60-летний Виктор Балашов, сын советского диктора Виктора Ивановича Балашова. Последние годы мужчина жил замкнуто, предпочитая уединение.

Ранее на улице Правды на севере Москвы в квартире жилого дома заживо сгорела 69-летняя местная жительница. Причиной возгорания стало китайское электроодеяло.