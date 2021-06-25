25 июня 2021, 12:23
Пожар произошел в школе боевых искусств в Китае. Погибли 18 человек
Школа боевых искусств загорелась в Китае. Минимум 18 человек погибли. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Также известно о 16 пострадавших во время пожара. Об их состоянии информации пока нет.
Возгорание произошло в городе Шанцю в провинции Хэнань. Правительство сообщило, что пожар уже потушен. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Ранее частная клиника загорелась в центре Москвы. В результате ЧП пострадали два человека.