Пожар произошел в школе боевых искусств в Китае. Погибли 18 человек

Школа боевых искусств загорелась в Китае. Минимум 18 человек погибли. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Также известно о 16 пострадавших во время пожара. Об их состоянии информации пока нет.

Возгорание произошло в городе Шанцю в провинции Хэнань. Правительство сообщило, что пожар уже потушен. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Ранее частная клиника загорелась в центре Москвы. В результате ЧП пострадали два человека.