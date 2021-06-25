Пожар произошел в частной клинике в центре Москвы

Частная клиника загорелась в центре Москвы. В результате ЧП пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, пожар произошел рано утром 25 июня в здании частного медцентра на улице Большая Полянка. Пожар начался в электрощитовой.

Уточняется, что два человека обратились за медицинской помощью. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах написал, что пострадала одна женщина.

«Возгорание произошло на площади два квадратных метра из-за короткого замыкания», — уточнил собеседник агентства.

Прокуратура по факту случившегося начала проверку для установления причин и обстоятельств пожара. Также ведомство оценит соблюдение требований закона, в том числе и о пожарной безопасности. По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.