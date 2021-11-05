Пожар произошел в шахте в Кузбассе. Эвакуировали более 200 человек

В шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел пожар. В результате пришлось эвакуировать более 200 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На горизонте минус 350 метров в шахте „Таштагольская“ произошел пожар. В этом время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть. Сейчас людей эвакуируют. Пострадавших нет», — сказал представитель ведомства.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Но предварительной версией считается нарушение технологического процесса. Сейчас на месте работают горноспасатели.

В Ростехнадзоре подтвердили информацию о пожаре и сообщили, что спасатели эвакуировали 229 горняков.

Два дня назад шахта «Байкаимская» в Кузбассе на время остановила свою работу. Причиной стал датчик задымления, который сработал утром 3 ноября. Из-за этого всех 55 горняков, работавших в шахте, эвакуировали до установления причин задымления. Представители предприятия сообщили, что пострадавших не было.