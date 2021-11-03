Шахту «Байкаимскую» временно закрыли в Кузбассе

В Кузбассе шахта «Байкаимская» на время остановила свою работу. Причиной стал датчик задымления, который сработал утром 3 ноября. Об этом написал ОТР.

Всех 55 горняков, работавших в шахте, эвакуировали до установления причин задымления. В компании «Кузбассразрезуголь» заявили, что пострадавших нет. Сейчас в шахте работают специалисты, которые пытаются выяснить, откуда появился дым.