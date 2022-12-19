Происшествия 19 декабря 2022, 00:30 Пожар произошел в районе ТРК «Сити Центр» в Краснодаре Очевидцы сообщили о пожаре в районе ТРК «Сити Центр» в Краснодаре

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Крупный пожар произошел вечером 18 декабря в районе торгово-развлекательного комплекса «Сити Центр» на улице Индустриальной в Краснодаре, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 20:25. По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание трехэтажного этажного здания на площади 400 квадратных метров.

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В 22:30 спасатели локализовали возгорание. Из здания эвакуировали 30 человек, пострадавших нет. По данным регионального ГУ МЧС, в ликвидации пожара задействованы 52 человека, 19 единиц техники.

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Ранее спасатели в Иркутской области ликвидировали факельное горение на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Огонь не угрожает ни местным жителям, ни лесу.