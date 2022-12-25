Происшествия 25 декабря 2022, 10:35 Пожар произошел в ночном клубе во Владивостоке Следком завел дело по факту пожара в ночном клубе Unique во Владивостоке Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Ночной клуб Unique загорелся во Владивостоке. Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи открыли делопроизводство по статье о не отвечающих требованиям безопасности услугах.

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По данным правоохранителей, возгорание началось ночью в воскресенье, 25 декабря, посетителей успели вывести на улицу. Прибывшие спасатели оперативно локализовали огонь, никто не пострадал.

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Telegram-канал «112» сообщил, что пожар начался во время празднования дня рождения одного из посетителей клуба. Из-за выпущенного фейерверка загорелся потолок, однако компания не сразу заметила огонь и продолжила танцевать.

Днем 22 декабря произошел пожар в частном приюте для пенсионеров в Кемерове, при котором погибли 22 человека. Следователи назвали неисправность электрообрудования предварительной причиной трагедии.