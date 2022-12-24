24 декабря 2022, 18:27
Названа предварительная причина пожара в приюте в Кемерове
Госинспектор Супруновский: пожар в приюте Кемерова могло вызвать электрооборудование
В Кемерове после пожара в приюте начала работу оперативная группа центрального аппарата МЧС России. Заместитель главы ведомства Илья Денисов и главный государственный инспектор России по пожарному надзору Анатолий Супруновский оценили обстановку на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Они провели совещание с главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Денисов отметил, что причиной быстрого распространения огня могло стать позднее сообщение о пожаре. По его словам, когда первые подразделения прибыли на место, все здание уже полыхало.
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Супруновский назвал предварительные причины возгорания.
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«Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна», — сказал он.
По его словам, окончательную версию выдвинут после того, как надзорные органы и следователи проведут свои работы. Главный государственный инспектор России по пожарному надзору добавил, что нужно комплексно подойти к решению вопроса по лицензированию подобных заведений.
В результате пожара в приюте погибли 22 человека. «360» собрал главное о пожаре.
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Пожар в доме престарелых в Кемерове
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