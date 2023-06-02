Происшествия 02 июня 2023, 17:43 Пожар произошел в некоторых квартирах в Шебекине после попадания снарядов ВСУ Губернатор Гладков: в Шебекине загорелось несколько квартир после обстрела ВСУ Telegram

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Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. Из-за попадания снарядов в Шебекине произошел пожар в нескольких квартирах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекине от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожарные расчеты все потушили», — рассказал он.

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Пострадавших нет, уточнил губернатор. Также семь частных домов, две хозяйственные постройки и машина получили повреждения в Новой Таволжанке. В населенном пункте продолжается подомовой обход, подчеркнул Гладков.

В селе Вязовое Краснояружского района разлетевшиеся осколки повредили сельскохозяйственную технику. А в Тишанке Волоконовского района пострадала линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

По словам губернатора региона, 1 июня в Шебекино прилетело более 850 снарядов со стороны Украины. Этот обстрел стал самым масштабным в регионе, добавил Гладков.