Пожар произошел в квартире на востоке Москвы

В Москве в многоэтажном доме загорелась квартира. Из помещения вывели женщину с ребенком. Информация о погибших пока не поступала. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу: улица Каскадная, дом № 20, корпус 3. По данным источника, загорелась квартира на девятом этаже.

На место выехали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Накануне в Омской области произошел крупный лесной пожар, который почти полностью уничтожил деревню Каракуль. Многие дома сгорели, но из людей никто не пострадал. По словам очевидцев, пламя распространилось из-за сильного ветра. Предварительно, огонь уничтожил 17 частных домов, в том числе 11 жилых, а также один продуктовый магазин.