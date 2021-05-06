Деревня почти полностью сгорела в Омской области

Крупный лесной пожар почти полностью уничтожил деревню Каракуль в Омской области. Многие дома сгорели, но из людей никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.

Огонь пришел в деревню через лес и болотистую местность с камышом вблизи строений. Очевидцы рассказали, что пламя распространилось из-за сильного ветра.

К моменту прибытия пожарных в деревне горели два дома. Но пламя стремительно распространялось, и спасатели вызвали подкрепление.

По последним данным, огонь уничтожил 17 частных домов, в том числе 11 жилых, а также один продуктовый магазин. Всего в деревне 33 строения.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «МЧС Омск»

Людей, которые остались без крыши над головой, отправят в пункт временного размещения в поселке Большеречье. Также для размещения подготовили 38 мест в гостинице. Но никто из жителей пока не изъявил желания отправиться в пункты.

Виновных привлекут к ответственности. В МЧС заявили, что будут рассматривать это не как происшествие, а как нарушение закона о пожарной безопасности.

В Гидрометцентре накануне предупреждали о риске пожаров в пяти регионах, в том числе в Омской области.

В Тюменской области ранее выгорело более 50 тысяч гектаров леса. Об этом сообщало Ura.ru.