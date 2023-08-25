Эксклюзив 25 августа 2023, 11:33 Два человека пострадали из-за короткого замыкания электросетей в котловане в центре Москвы Два человека пострадали из-за замыкания проводов в котловане в центре Москвы РИА «Новости»

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В Таганском районе, в Саринском проезде, недалеко от дома № 2 произошла авария в котловане. Предварительной причиной стало замыкание электрических проводов, сообщил источник «360» в оперативных службах.

По его информации, в спасательную службу «101» поступил звонок о возгорании в котловане. По предварительным данным, рабочие ремонтировали электрические сети. В ходе работ произошло короткое замыкание. Пострадали двое специалистов.

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Спасатели прибыли на место происшествия и не обнаружили следов возгорания. Причина ЧП выясняется.

Ранее квартира загорелась в Ижевске из-за Wi-Fi-роутера. Пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Ворошилова. По предварительной версии, в устройстве произошло короткое замыкание проводов, что привело к возгоранию.