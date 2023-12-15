Происшествия 15 декабря 2023, 08:54 Спасатели локализовали крупный пожар в цехе в Свердловской области МЧС: спасатели локализовали пожар на промплощадке в Свердловской области

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Крыша цеха по производству пеноблоков в селе Бобровском в Свердловской области загорелась на площади 1300 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать огонь, сообщила пресс-служба МЧС России.

Информация о пожаре на улице Лесной поступила в 04:14. Из здания самостоятельно вышли 40 человек. Данных о пострадавших не поступало. На месте трудился 41 спасатель. Огнеборцы задействовали 15 спецмашин.

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«В Свердловской области сотрудники МЧС России локализовали пожар на 1300 квадратных метрах», — отчиталась пресс-служба МЧС около 08:00.

Накануне в Демьянке в Тюменской области загорелся супермаркет. Пожар потушили, пострадавших и жертв нет.

В тот же день в Южном Бутове Юго-Западного округа Москвы загорелся частный дом. Густой черный дым заметили в частном секторе на 1-й Павлоградской улице. Загорелся дом № 16. Машина спасателей застряла при попытке проехать к месту пожара — дороги были не очищены от снега и оказались слишком узкими. Других подробностей о пожаре не поступало.