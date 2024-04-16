Эксклюзив 16 апреля 2024, 18:02 Пожар произошел на заводе «Авангард» в Москве Источник «360»: на заводе «Авангард» в Москве вспыхнул пожар Freepik

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На заводе «Авангард» в Москве на улице Клары Цеткин произошел пожар, сообщил источник «360». По его данным, возгорание произошло в цеху. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы около 17:00.

Пожар случился в двух помещениях 12-го цеха. Огонь распространился примерно на 50 квадратных метров. Пожару присвоили ранг № 1. Детали происшествия уточняются. В 17:42 возгорание удалось локализовать. Спасатели справились с открытым горением.

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По данным другого источника «360», на территории АО «Московский машиностроительный завод „Авангард“ проходили учения.

В ночь на 15 апреля в Юго-Восточном административном округе Москвы загорелось реконструируемое складское помещение на площади 100 квадратных метров. Возгорание на Рязанском проспекте локализовали лишь к утру. Вначале отмечалось, что загорелся строительный мусор, затем стало известно, что пожар начался с металлической пристройки к складу размером 20 на 20 метров. Существовала угроза обрушения.