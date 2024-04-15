Эксклюзив 15 апреля 2024, 06:54 Локализовали крупный пожар в складском здании на юге Москвы Источник «360»: загорелась пристройка к складу на Рязанском проспекте в Москве РИА «Новости»

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В Юго-Восточном административном округе Москвы загорелось складское помещение, которое находилось на реконструкции. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. К утру возгорание локализовали, сообщил источник «360».

Пожар произошел на Рязанском проспекте 15 апреля около 03:30. Сначала с места происшествия сообщали о возгорании строительного мусора, затем стало известно об огне в реконструируемой металлической пристройке к складу размером 20 на 20 метров. Существовала угроза обрушения и высокая пожарная нагрузка.

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Площадь возгорания увеличилась с 60 до 100 квадратных метров. Огонь локализовали в 05:17.

На улице Леваневского в Якутске загорелся склад мебельного магазина. Огонь охватил кровлю одноэтажного здания на площади 500 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.