06 июня 2023, 09:24
Пожар произошел на стройке в Подмосковье
Источник «360»: пожар произошел на стройке в районе Строгино
В районе Строгино произошел пожар на стройплощадке. Об этом сообщил источник «360».
«Информация о пожаре поступила во вторник в 8:52. Возгорание произошло на стройплощадке, которая расположена на 6-й Маякинской улице», — отметил источник.
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Он уточнил, что в районе ЖК «Квартал Спутник» наблюдалось задымление, валил густой черный дым.
«28-этажный дом, монолит. Произошло загорание утеплителя кабеля на первом этаже новостройки», — рассказал источник.
Факт пожара подтвердили в МЧС по Московской области.
«Возгорание стройматериалов на первом этаже, площадь пожара 20 квадратных метров. На месте происшествия работают подразделения», — уточнили в ведомстве.
UPD: в 09:16 пожарные ликвидировали открытое горение.
В понедельник, 5 июня, на территории завода «Красная Этна» в Нижнем Новгороде произошел пожар.
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