Эксклюзив 06 июня 2023, 09:24 Пожар произошел на стройке в Подмосковье Источник «360»: пожар произошел на стройке в районе Строгино

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В районе Строгино произошел пожар на стройплощадке. Об этом сообщил источник «360».

«Информация о пожаре поступила во вторник в 8:52. Возгорание произошло на стройплощадке, которая расположена на 6-й Маякинской улице», — отметил источник.

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Он уточнил, что в районе ЖК «Квартал Спутник» наблюдалось задымление, валил густой черный дым.

«28-этажный дом, монолит. Произошло загорание утеплителя кабеля на первом этаже новостройки», — рассказал источник.

Факт пожара подтвердили в МЧС по Московской области.

«Возгорание стройматериалов на первом этаже, площадь пожара 20 квадратных метров. На месте происшествия работают подразделения», — уточнили в ведомстве.

UPD: в 09:16 пожарные ликвидировали открытое горение.

В понедельник, 5 июня, на территории завода «Красная Этна» в Нижнем Новгороде произошел пожар.