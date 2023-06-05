Происшествия 05 июня 2023, 16:10 Пожар на территории завода «Красная Этна» произошел в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде рано утром 5 июня загорелся завод «Красная Этна». Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, там загорелся цех по переработке пластика. Сообщение о возгорании поступило в 6:47. В 7:19 спасателям удалось локализовать огонь, а спустя 10 минут — ликвидировать открытое горение.

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Информации о пострадавших и погибших не поступало.