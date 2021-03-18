Пожар произошел на пилораме в Архангельской области

Утром 18 марта на пилораме в Каргополе начался пожар. Огонь быстро распространился на площадь 1800 квадратных метров. На место ЧП направили дополнительные силы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 07:46. Пилорама находится на улице Окружной.

«Наблюдается горение пилорамы, по предварительной информации, на площади 1800 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Направлены дополнительные силы», — говорится в сообщении МЧС.

Источник фото: пресс-служба МЧС РФ

В течение часа пожарные остановили распространение огня на площади 800 «квадратов». Информации о причинах происшествия пока нет.