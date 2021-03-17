Пожар произошел на складе дизеля в Раменском. Видео

В Раменском загорелся склад, рассчитанный на пять тонн дизеля. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В распоряжении «360» оказалось видео, снятое неподалеку от пожара. На кадрах видны густые клубы дыма.

По данным подмосковного МЧС, площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

«Было возгорание в гаражах. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. В настоящий момент объявлена локализация на всей площади. Локализация была объявлена в 09:40», — сказал представитель МЧС.

В 10:30 открытое горение ликвидировали.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.