Общество 14 декабря 2022, 03:18 Регулярные проверки бизнеса в России предложили возобновить из-за частых пожаров «Известия»: МЧС просят вернуть проверки бизнеса на соблюдение норм пожарной безопасности РИА «Новости»

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Регулярные проверки бизнеса на соблюдение требований пожарной безопасности могут возобновить. С таким предложением зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился к главе МЧС Александру Куренкову. Об этом сообщили «Известия».

Выборный отметил, что в стране в последнее время происходит много крупных пожаров. В связи с наложенным мораторием, в них в ТЦ и на других бизнес-объектах не проводили плановые проверки МЧС.

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Парламентарий добавил, что внеплановый контроль тоже не проводился, хотя при наличии жалоб сотрудники МЧС имели право проверять объекты.

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«Практически везде причина [пожара] — в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность», — сказал Выборный.

Мораторий на проведение проверок бизнеса российское правительство ввело в марте этого года. Этот документ должен был помочь предприятиям быстрее восстанавливаться на фоне сложностей, связанных с санкциями и пандемией, не отвлекаясь на проверки.

Однако, по мнению политика, это создало угрозу для жизни большого количества людей.