14 декабря 2022, 03:18
Регулярные проверки бизнеса в России предложили возобновить из-за частых пожаров
«Известия»: МЧС просят вернуть проверки бизнеса на соблюдение норм пожарной безопасности
Регулярные проверки бизнеса на соблюдение требований пожарной безопасности могут возобновить. С таким предложением зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился к главе МЧС Александру Куренкову. Об этом сообщили «Известия».
Выборный отметил, что в стране в последнее время происходит много крупных пожаров. В связи с наложенным мораторием, в них в ТЦ и на других бизнес-объектах не проводили плановые проверки МЧС.
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Парламентарий добавил, что внеплановый контроль тоже не проводился, хотя при наличии жалоб сотрудники МЧС имели право проверять объекты.
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«Практически везде причина [пожара] — в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность», — сказал Выборный.
Мораторий на проведение проверок бизнеса российское правительство ввело в марте этого года. Этот документ должен был помочь предприятиям быстрее восстанавливаться на фоне сложностей, связанных с санкциями и пандемией, не отвлекаясь на проверки.
Однако, по мнению политика, это создало угрозу для жизни большого количества людей.
Пожары
МЧС РФ
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