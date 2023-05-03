Происшествия 03 мая 2023, 07:20 Три человека погибли при пожаре в бытовках в Балашихе

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Тела трех человек нашли на месте пожара в бытовых строениях в Балашихе, произошедшего накануне вечером. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

Информация о пожаре поступила около 21:00. Возгорание произошло в хозпостройках на улице Гагарина. Огонь распространился на 300 квадратных метров. Как рассказали в главном управлении МЧС по региону, пожар локализовали в 21:49. Полностью потушить его удалось в 23:23, а ликвидировать его последствия — в 01:20. К работам привлекали 53 спасателя и 15 спецмашин.

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Во время тушения на месте происшествия нашли тела троих людей «со следами термического воздействия». Их личности пока не установлены, уточнили в СУ СК. По факту гибели людей при пожаре возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

На месте работают следователи и криминалисты. Осмотр проводится с участием специалистов из МЧС. Следователи назначили необходимые судмедэкспертизы и пожарно-техническую экспертизу.