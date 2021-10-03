Пожар площадью 600 «квадратов» произошел в Анапе

Пожар вспыхнул в одноэтажном здании в Анапе. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 600 квадратных метров, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Огонь вспыхнул в здании, расположенном по улице Омелькова. К месту вызова оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Как сообщили в МЧС, локализовать пожар удалось в 21:50 на площади в 600 «квадратов.

Ликвидировали открытое горение в 22:28.

К тушению пожара были привлечены силы и средства от РСЧС 54 человека личного состава и 23 единиц техники, уточнили в пресс-службе краевого главка МЧС.

Информации о пострадавших при происшествии не поступало.

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