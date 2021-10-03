Заброшенный ДК имени Ленина загорелся в Нижнем Новгороде

Дом культуры имени В. И. Ленина загорелся в Нижнем Новгороде на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Здание 1927 года является неэксплуатируемым, но имеет статус объекта культурного наследия, уточнила «Российская газета». Информация о возгорании на улице Октябрьской Революции поступила спасателям сегодня, в 04:46. Огонь охватил внутренние помещения и крышу ДК. Пожару присвоили повышенный ранг сложности 1-Бис. Еще один крупный пожар в ДК произошел в 2014 году. В здании горел мусор. Огонь распространился на площади 650 квадратных метров.