Происшествия 27 мая 2023, 22:51 Пожар охватил мебельную фабрику в Рыбинске МЧС: крыша обрушилась на горящей мебельной фабрике в Рыбинске

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Пожар вспыхнул в цехе по производству мебели в Рыбинске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области. Спасатели локализовали пламя на площади 1500 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 18:27. Огнем охватило кровлю цеха мебельной фабрики, расположенной на Поселковой улице города. Площадь пожара составила 1500 «квадратов».

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«По предварительной информации пострадавших нет», — указала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Также в сообщении отмечается, что произошло обрушение кровли. В борьбе с огнем задействовали свыше 60 человек и 21 единицы техники.

«В 21:37 пожар локализован на площади 1500 квадратных метров», — указано в сообщении МЧС.

Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Дубнинской улице на севере Москвы. Прибывшие на место пожарные спасли из горящего помещения одного пострадавшего. Еще двоих человек эвакуировали с шестого этажа. Огнеборцы ликвидировали возгорание. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.