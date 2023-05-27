Эксклюзив 27 мая 2023, 21:27 Пожар произошел в квартире на севере Москвы «360»: пожар произошел в квартире жилого дома в столичном районе Восточное Дегунино

Читать 360tv в

Пожар произошел в квартире жилого дома на Дубнинской улице на севере Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. Прибывшие на место пожарные спасли из горящего помещения одного пострадавшего. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Пожар охватил квартиру на пятом этаже жилого дома в районе Восточное Дегунино.

Реклама

Как отметил источник «360», в квартире произошел взрыв. Что стало причиной детонации не уточняется. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Из горящей квартиры спасли одного пострадавшего, его передали медикам скорой помощи. Еще двоих человек эвакуировали с шестого этажа.

Сейчас пожар ликвидирован. На кадрах с места происшествия показаны последствия огня. В квартире обуглены входные проемы, стены и мебель, окна разбиты. Пожар охватил не только квартиру, но и балкон.