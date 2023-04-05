Эксклюзив 05 апреля 2023, 19:50 Пожар начался в здании Минобороны в Москве — источник Источник «360»: в Москве в здании Минобороны на улице Знаменка начался пожар РИА «Новости»

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В центре Москвы в здании министерства обороны по адресу улица Знаменка, 19 начался пожар, сообщил источник «360». По словам очевидцев, из окон третьего этажа виден огонь и валит черный густой дым.

Источник рассказал, что на место происшествия отправили более 30 спасательных расчетов. Пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.

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Предварительно, горит один из кабинетов. О причинах возгорания пока неизвестно.

По последним данным, пожарные уже поднялись на этаж и сообщили о сильном задымлении и высокой температуре. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы загорелась квартира. Спасателям удалось вытащить из горящего помещения семь человек, двое из которых — дети. Чтобы приставить лестницу к окнам или балкону охваченной огнем квартиры, спасателям пришлось пилить деревья.