Эксклюзив 04 апреля 2023, 17:36 Пять взрослых и двух детей спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы — источник Источник «360»: при пожаре в квартире в Москве спасли 7 человек, двое из них — дети РИА «Новости»

Читать 360tv в

На востоке Москвы загорелась квартира. Как сообщил источник «360», удалось спасти семь человек, двое из которых — дети.

Возгорание случилось в квартире второго корпуса дома № 1, но улице Красный Казанец. Из окна валил густой черный дым. В МЧС рассказали, что в помещении на площади 20 «квадратов» горели личные вещи и мебель.

Реклама

«Происходило возгорание в одной из квартир на третьем этаже. <…> Сведения о пострадавших с места не поступало. По ликвидации пока что информации также не было», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

По данным источника «360», в ходе пожара спасли семь человек. Двое из них — дети. Для того, чтобы приставить лестницу к окнам или балкону горящей квартиры, спасателям пришлось пилить деревья.

Информации о локализации огня пока не было. Специалисты устанавливают обстоятельства возникновения пожара.