Происшествия 02 декабря 2022, 23:53 Пожар начался в городе Шахтерск в ДНР Мэр Шахтерска в ДНР Шатов сообщил о возгорание нефтебазы в городе РИА «Новости»

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В городе Шахтерск Донецкой Народной Республики предположительно горит нефтебаза. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Александр Шатов.

«В результате попадания снарядов произошло возгорание емкостей на нефтебазе города», — написал он.

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По его словам, на месте пожара уже работают сотрудники спецслужб. Площадь возгорания пока неизвестна. Также пока нет информации о пострадавших.

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Также Шатов призвал местных жителей позаботиться о себе и близких. Кроме того, он поделился контактами дежурной службы администрации для обмена информацией о пожаре на нефтебазе.

Ранее этот объект уже попадал под удар со стороны ВСУ. 27 октября в результате возгорания нефтебазы после попадания украинских снарядов п острадало пять человек. По данным представителей ДНР в совместном центре контроля и координации огня, тогда ВСУ выпустили по Шахтерску три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.