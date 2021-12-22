Мужчина поджег салон красоты в Саратовской области. Пострадали 4 человека
Мужчина поджег салон красоты в Аткарске Саратовской области
Неизвестный мужчина поджег салон красоты в Аткарске и убежал. В результате пострадали четыре женщины. Правоохранителям уже удалось установить личность подозреваемого.
Пожар в салоне красоты на Советской улице произошел днем 22 декабря. На место прибыли 18 пожарных и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области.
Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, пожар начался после того, как мужчина разлил горючую жидкость в здании.
«В одном из залов салона красоты мужчина разлил горючую жидкость по помещению первого и второго этажей, где находились посетители, а затем зажег ее и скрылся с места преступления», — заявили в надзорном ведомстве.
После пожара в больницу попали четыре женщины. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По информации «Известий», женщины выпрыгнули из окон, пытаясь спастись от огня. Подозреваемый сам пришел к полицейским.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Ход работы взяла под контроль Аткарская межрайонная прокуратура.