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    22 декабря 2021, 20:51

    Мужчина поджег салон красоты в Саратовской области. Пострадали 4 человека

    Мужчина поджег салон красоты в Аткарске Саратовской области

    Дарья Бунякова

    Неизвестный мужчина поджег салон красоты в Аткарске и убежал. В результате пострадали четыре женщины. Правоохранителям уже удалось установить личность подозреваемого.

    Мужчина поджег салон красоты в Саратовской области. Пострадали 4 человека

    Пожар в салоне красоты на Советской улице произошел днем 22 декабря. На место прибыли 18 пожарных и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области.

    Мужчина поджег салон красоты в Саратовской области. Пострадали 4 человека | Изображение 1Источник фото: ГУ МЧС России по Саратовской области

    Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, пожар начался после того, как мужчина разлил горючую жидкость в здании.

    «В одном из залов салона красоты мужчина разлил горючую жидкость по помещению первого и второго этажей, где находились посетители, а затем зажег ее и скрылся с места преступления», — заявили в надзорном ведомстве.

    После пожара в больницу попали четыре женщины. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По информации «Известий», женщины выпрыгнули из окон, пытаясь спастись от огня. Подозреваемый сам пришел к полицейским.

    Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Ход работы взяла под контроль Аткарская межрайонная прокуратура.