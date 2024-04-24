Происшествия 24 апреля 2024, 04:32 Пожар начался из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области Гусев: силы ПВО сбили четвертый БПЛА за ночь в Воронежской области РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили четвертый беспилотник самолетного типа в пригороде Воронежа. Об этом написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения. На месте уже работают оперативные службы», — сообщил глава региона.

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Спасатели локализовали пожар. По предварительной информации, никто не пострадал.

Губернатор добавил, что опасность воздушной атаки в регионе пока еще сохраняется.

Ранее российские зенитчики уничтожили третий украинский дрон на подлете к Воронежу. Первые три беспилотники обнаружили и сбили вечером 23 апреля и в ночь на 24 апреля: в 23:42, 02:27 и 02:50 по московскому времени.