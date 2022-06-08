Пожар на заводе в Сергиевом Посаде сняли на видео

Площадь пожара на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде продолжает увеличиваться — она достигла уже 700 «квадратов». Очевидцы сняли возгорание на видео — от здания валит густой черный дым.

По предварительной информации МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Информация о пожаре поступила в Службу-101 в 15:10 минут. Сначала площадь пожара составляла 30 «квадратов», но очень быстро огонь начал распространяться дальше. Тушение осложняют особенности кровли завода, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя.